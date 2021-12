Der er ikke længe til nytårsaften, men det er altså fortsat ulovligt at affyre fyrværkeri.

Men det er tilsyneladende ikke alle, der har styr de på regler.

En patrulje fra Østjyllands Politi hørte mandag aften klokken 23.51, at der blev fyret fyrværkeri af omkring Emanuel Sejrs Gade i Aarhus C.

Betjentene kørte i retning af lyden og kort efter fik de øje på fire mænd, som var ved at fyre nogle batterier og romerlys af.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Da mændene så politiet, løb de fra stedet, men betjentene fik indhentet en 22-årig og en 23-årig mand, som begge blev anholdt og sigtet efter fyrværkeriloven. Det er nemlig kun tilladt at affyre fyrværkeri fra den 27. december til og med 1. januar.



Mændene var kun kortvarigt anholdt og blev sat til at rydde fyrværkeriresterne op, inden betjentene kørte fra stedet.



Der er for tiden desværre en del anmeldelser fra borgere, der bliver generet af fyrværkeri, skriver Østjyllands Politi.

De opfordrer til, at man viser hensyn til mennesker og dyr og kun bruger fyrværkeri i den periode, hvor det er lovligt.