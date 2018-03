Der opstod lørdag slagsmål efter en demonstration i København. Omkring 25 personer var involveret.

København. To mænd på henholdsvis 26 og 17 år skal søndag fremstilles i grundlovsforhør i Københavns Byret. De er sigtet for kvalificeret vold, der er vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Mændene blev sammen med en tredje person anholdt lørdag i kølvandet på en demonstration mod styret i Tyrkiet. Demonstrationen fandt blandt andet sted på Rådhuspladsen i København.

Efter demonstrationen opstod der et slagsmål ved Vesterbro Torv.

Anklager Charlotte Møgelhøj fra Københavns Politi oplyser, at der i forbindelse med volden blev anvendt en hammer og en kniv.

Politiet vurderede lørdag, at omkring 25 personer var involveret i slagsmålet. Der var på daværende tidspunkt meldinger om, at overfaldsmænd havde brugt køller, hamre og en økse.

Demonstrationen gik under navnet "Afrin er ikke alene". Afrin er en kurdisk by i det nordvestlige Syrien, som Tyrkiet og dets syriske allierede i marts har taget kontrol med. Talsmand Saime Bilen fortalte lørdag, at demonstrationen begyndte på Vesterbro Torv og derfra fortsatte til Rådhuspladsen.

Her foregik demonstrationen angiveligt fredeligt.

Efterfølgende gik demonstranterne tilbage mod Vesterbro Torv, hvor demonstranter ifølge talsmanden blev angrebet.

- Da vi kom hen til gruppen, var der nogle kurdere, der sagde, at de var blevet angrebet af otte til ti personer. Vi kunne se, at en var blevet såret i hovedet. Jeg er rystet over situationen, sagde Saime Bilen.

Som en reaktion på det voldelige overfald har foreningen Save Efrin Platformen, der stod bag lørdagens demonstration, indkaldt til en ny demonstration med titlen "Vold skræmmer os ikke - vi står sammen om Afrin".

Den begynder ved Vesterbro Torv søndag klokken 15, fortsætter ad Vesterbrogade og slutter på Rådhuspladsen i København.

Ifølge arrangørerne fik en person slået hul i hovedet ved begivenhederne lørdag, men derudover skulle der ikke være nogen tilskadekomne.

/ritzau/