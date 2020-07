Kvinde på 20 år blev fundet dræbt tirsdag eftermiddag i lejlighed i Køge. Onsdag sigtes to mænd i sagen.

To yngre mænd sigtes for at have dræbt en 20-årig kvinde, som tirsdag eftermiddag blev fundet død i en lejlighed i Køge.

Begge skal i grundlovsforhør, hvor en dommer skal afgøre, om de skal varetægtsfængsles. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi onsdag morgen.

Den ene af mændene er 18 år og fra Køge. Den anden er 22 år. Han er fra Vejle-området, men har ingen fast bopæl, oplyser politiet.

I sagen har yderligere to været anholdt. Begge løslades.

Det bliver Retten i Roskilde, som onsdag skal afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle de to drabssigtede.

Begge mænd er tilsyneladende bekendte til offeret.

Den 20-årige kvinde blev fundet død i en lejlighed på Københavnsvej, oplyste en vagtchef tirsdag.

- Vi får klokken 15.55 en anmeldelse, som gør, at vi med det samme rykker ud til lejligheden. Her finder vi kvinden død, sagde vagtchef Lars Galasz.

Kvinden døde af svære kvæstelser, oplyser kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestjyllands Politi Charlotte Tornquist onsdag.

Onsdag morgen kan politiet ikke oplyse, hvordan de to anholdte forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/