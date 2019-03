To unge mænd blev søndag nat ofre for et groft gaderøveri i Aalborg.

Omkring klokken 04.10 blev de antastet og overfaldet af fire-fem andre unge mænd, der tæskede dem med baseball-bat.

Det skriver Nordjyske, som har snakket med Poul Badsberg, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi.

I forbindelse med det grove gaderøveri fik de to ofre på 22 og 23 år stjålet både deres tegnebøger og mobiltelefoner.

Da et af ofrene kunne genkende den ene af overfaldsmændene, kunne politet efterfølgende køre ud på en adresse i Aalborg.

Her formåede betjentene at anholde tre mænd, der passerede til signalementerne fra ofrene.

De tre mænd blev derfor anholdt og sigtet for røveriet og bliver fremstillet i grundlovsforhør omkring middag søndag.

Røveriet skete på Langesgade i Aalborg.

Til B.T. fortæller vagtchef Poul Badsberg, at de to ofre pådrog sig nogle flænger i forbindelse med overfaldet og derfor måtte behandles på skadestuen.

De er dog begge blevet udskrevet igen.