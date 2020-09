To ukendte gerningsmænd troppede onsdag aften op i en lejlighed i Jyderup øst for Kalundborg og overfaldt to andre mænd.

Det skriver TV2 Øst.

De to ofre er to unge mænd på henholdsvis 22 og 28 år. Den ene bor i lejligheden, den anden var på besøg.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til tv-stationen, at de to mænd fik flere slag. Heldigvis var ingen af dem livstruende.

Gerningsmændene flygtede fra stedet i en sort bil.

Overfaldet på de to fandt sted omkring klokken 20.30 og var kulminationen på nogle dramatiske døgn i Jyderup.

Tirsdag var der nemlig to påsatte brande i byen, som politiet mener stammer fra et opgør mellem kriminelle grupper i byen.

Efter nærmere efterforskning tyder det dog ikke på, at episoderne har noget med hinanden at gøre.

»Det ser umiddelbart ikke ud til, at det har noget at gøre med de påsatte brande, men vi leder fortsat efter et motiv til overfaldet. Det er påfaldende, at de to mænd pludselig overfaldes i lejligheden,« siger kommunikationsmedarbejder fra Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til TV2 Øst.

Ved du noget om sagen, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.