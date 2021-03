Politiet i Nordjylland leder i øjeblikket efter to teenagedrenge, der mistænkes for at stå bag et væbnet røveri i en 7-Eleven i Nørresundby.

De to drenge, der menes at være mellem 15 og 18 år, er mistænkt for at have brugt en kniv til at true sig til et beløb fra kassen og tre kartoner cigaretter.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

»(De) løb fra stedet ad Ane Dams Gade. Iført mørkt tøj, hættetrøjer og sorte mundbind. Ingen tilskadekomne!,« oplyser politiet i et tweet.

Kl. 0750 røveri i Shell / 7-Elleven, Østergade 27, Nørresundby, hvor 2 yngre mænd - 15-18 år - med kniv truer sig til beløb fra kassen og 3 kartoner cigaretter. Løb fra stedet ad Ane Dams Gade. Iført mørkt tøj, hættetrøjer og sorte mundbind. Ingen tilskadekomne! #Vagtchefen — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 28, 2021

Røveriet fandt sted søndag morgen klokken 07.50 på Østergade 27.

Til Nordjyske fortæller vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi, at de to drenge kan være de samme, der nogle timer tidligere – klokken 03.00 – begik væbnet røveri mod en ung mand ved John F. Kennedys Plads i Aalborg.

Den unge mand har efterfølgende fortalt til politiet, at han lagde mærke til de to unge mænd, der røvede ham, da han kørte med togbus fra Aarhus til Langå og med toget videre til Aalborg.

Hvis du ved noget om sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.