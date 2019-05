De to unge mænd på 17 og 18 år fra Herning, der på tragisk vis døde i forrige uge, døde som følge af kvælning.

Det fastslår retsmedicinerens første konklusioner. Det er også sikkert, at der ikke ligger nogen fysisk forbrydelse bag dødsfaldene. Men samtidig afslører obduktionens konklusioner også en barsk viden.

De to unge mænd døde nemlig som følge af kvælning, efter at de blev kvalt i deres eget opkast.

»Det er opkast - eller en form for slim, som har blokeret deres luftveje. Hvis man kommer ud for et uheld, så er det afgørende, at man bliver lagt i aflåst sideleje for at sikre frie luftveje. Men da der ikke har været andre i lejligheden (end de afdøde, red.) har der ikke været nogen, som kunne tage sig af det. Det er ganske tragisk,« fortæller politikommissær i Herning Politi, Henning Præstegaard.

Kvælningen indtraf, efter at de to unge mænd angiveligt havde taget en overdosis narko på en privatadresse i Olufsgade i Herning torsdag den 9. maj. Politiet fandt piller og en sprøjte på adressen, hvorfor de fik mistanken om narkotika.

Det var kammerater til de afdøde, som først kom frem til lejligheden. Kammeraterne var blevet bekymrede, da de ikke havde hørt fra dem, hvorfor de tog hen til lejligheden. Og efter at være ankommet til lejligheden, stod det klart, at noget var galt.

Døren var låst, og de unge mænd var ikke til at komme i kontakt med, hvorefter kammeraterne alarmerede politiet, som ankom til adressen klokken 21.36.

Politiet fortalte den 10. maj til B.T., at man dengang ikke vidste, hvad de to unge mænd har indtaget. Det gør politiet fortsat ikke, men Henning Præstegaard fortæller, at man afventer svar på prøver, der kan fastslå narkotikaen.

»Undersøgelserne får vi svar på inden for en måned eller to. Det kommer an på de nærmere analyser, som ligger hos retsanalytikerne. Så om der er tale om medicin eller en form for stærke piller, det ved vi ikke.«

Endvidere har politiet også afhørt de afdødes omgangskreds samt folk i misbrugsmiljøet for at finde ud af de afdødes adfærd i miljøet førhen.

»Efter at have talt med folk i misbrugsmiljøet ved vi, at de afdøde har været truffet i miljøet. Men vi ved kun, at de har været dér, men ikke hvad de har taget tidligere.« siger Henning Præstegaard.

De pårørende er blevet underrettet om de foreløbige konklusioner.