To mænd på henholdsvis 17 og 18 år sigtes for drabsforsøg efter knivstikkeri i S-tog natten til lørdag.

To unge mænd på henholdsvis 17 og 18 år er lørdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 16 dage sigtet for forsøg på manddrab.

Det oplyser Nordsjællands Politi, efter at de to unge lørdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

De to stod ifølge politiet bag et knivstikkeri natten til lørdag i et S-tog ved Jægersborg Station.

Knivstikkeriet gik ud over to ofre på 16 og 18 år. Den ene af dem blev stukket nær lungen og var på et tidspunkt i livsfare.

Det var tilsyneladende et slagsmål mellem to grupper, der startede inde i toget.

Da politiet nåede frem til Jægersborg Station omkring klokken 01.00, opholdt de to, der var blevet stukket, og nogle andre personer sig på perronen.

På stationen fandt politiet også en kniv.

Ifølge politiet tyder intet på, at episoden skulle være banderelateret.

Den 17-årige er blevet varetægtsfængslet i en sikret institution for unge.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan de to anholdte stiller sig til sigtelsen, og om de har kæret varetægtsfængslingen.

/ritzau/