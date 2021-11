Efter længere tids efterforskning er to mænd nu fængslet i en sag, hvor der er blevet sat ild på flere biler i Bagsværd.

Begge mænd er 24 år gamle og altså mistænkt for at i oktober at have sat ild til en bil, som holdt på en villavej i Gladsaxe-byen.

Imens den ene ifølge senioranklager David Haahr allerede har siddet varetægtsfængslet siden 29. oktober – sigtet for i alt tre brande påsat i henholdsvis august, september og oktober – er den anden først blevet fremstillet i grundlovsforhør denne onsdag.

Han er sigtet for sammen med førstnævnte at stå bag en bilbrand på Helmsvej 23. oktober.

»Efterforskningen har gjort, at vi har kunnet fremstille begge mistænkte, og jeg er tilfreds med, at de nu er fængslet,« siger senioranklager David Haahr i forbindelse med dagens grundlovsforhør.

Det er Københavns Vestegns Politis opfattelse, at man nu har anholdt alle personer med forbindelse til bilbrandene.

Det betyder dog ikke, at arbejdet er ovre.

»Det er en sag vi har efterforsket i længere tid og det fortsætter,« siger politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

De to sigtede nægter sig begge skyldige.

