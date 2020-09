Lørdag eftermiddag blev en 42-årig mand overfaldet i Ruds Vedby på Vestsjælland. Han er uden for livsfare.

Et voldsomt overfald udspillede sig lørdag eftermiddag uden for et pizzeria i Ruds Vedby på Vestsjælland.

Her blev en 42-årig mand overfaldet af en mindre gruppe og blev i den forbindelse snittet flere gange med en kniv i maveregionen.

Politiet betegner overfaldet som et drabsforsøg.

To mænd på henholdsvis 19 og 21 år er blevet anholdt i sagen, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i en pressemeddelelse.

De anholdte er begge fra Sorø og fremstilles i grundlovsforhør søndag formiddag ved Retten i Nykøbing Falster.

Politiet modtog anmeldelsen om drabsforsøget lørdag klokken 17.37.

Gerningsmændene nåede herefter at flygte fra stedet.

Tre mænd menes at have deltaget i overfaldet, og politiet er fortsat på jagt efter den tredje formodede gerningsmand.

Offeret blev opereret lørdag aften og er uden for livsfare.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at dørene ved grundlovsforhøret lukkes, så journalister ikke kan overvære retsmødet.

/ritzau/