En ung mand var i livsfare, efter at han og en kammerat blev tævet og stukket ned med kniv nord for København.

To unge mænd er torsdag ved Retten i Lyngby blevet dømt for et groft knivoverfald i et S-tog i november sidste år.

Episoden fandt sted mellem Virum Station og Jægersborg Station nord for København kort før midnat den 17. november.

Her blev to unge mænd på 16 og 18 overfaldet af to mænd. Den ene stak det ene offer i maven med en kniv.

Da hans kammerat ville komme ham til undsætning blev han overfaldet med slag og spark af den anden gerningsmand.

De to ofre forsøgte at flygte fra overfaldsmændene, men de fulgte efter dem.

Da ofrene blev indhentet fik ham, der ikke blev stukket i første omgang, flere knivstik i brystet, ansigtet og på hænderne. Desuden blev de begge overfaldet med adskillige knytnæveslag og spark på kroppen og i hovedet.

Ved den sidste episoden kom det ene offer i livsfare, da et knivstik ramte ham i venstre side af brystkassen, hvor der skete en læsion af en pulsåre.

De to 18-årige mænd var begge tiltalt for drabsforsøg.

Valdemar Kim Tandrup Moesby, der førte kniven, blev dømt for grov vold i forbindelse med den første episode og for drabsforsøg ved den anden.

- Nævningetinget fandt, at den første episode opstod spontant, og at der ikke var forsæt til at dræbe. Men ved den anden episode, hvor de forfølger dem gennem toget, var der tale om drabsforsøg, forklarer senioranklager Pernille Røper Søberg.

Moesby blev idømt seks års fængsel og ankede på stedet dommen til landsretten med krav om frifindelse.

Den anden tiltalte blev dømt for vold i forbindelse med den første episode og for grov vold i forbindelse med den anden. Hans straf udmåles først senere, da han skal mentalundersøges.

/ritzau/