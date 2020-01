To unge mænd kom til skade, da deres bil væltede rundt og endte på en mark. Den ene er i kritisk tilstand.

En ung mand kom så slemt til skade i en bilulykke lørdag aften i Høng på Sjælland, at hans liv er i fare.

En anden person i bilen blev i første omgang også meldt i kritisk tilstand, men han er nu uden for livsfare.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz natten til søndag.

- Vi har endnu ikke identificeret de to. De havde ikke kørekort eller andre personlige papirer på sig, og bilen er handlet for nylig, så det kan vi heller ikke bruge til noget. Men vi mener, at der er tale om to unge mænd med tilknytning til lokalområdet, oplyser vagtchefen.

Politiet modtog klokken 21.19 en melding om, at der var sket et uheld på Gørlev Landevej ved Høng.

- Meldingen lyder, at en bil er kørt ind på en mark og er væltet rundt, og at to personer er slynget ud af bilen, oplyste vagtchefen lørdag aften.

I første omgang fik politiet at vide, at ulykken ikke skulle være alvorlig.

Men da mandskabet ankom til stedet, viste det sig, at begge personer var i kritisk tilstand, fortalte Lars Galasz.

To helikoptere fløj til stedet i forbindelse med redningsarbejdet.

