En 60-årig kvinde mistede søndag livet i en dødsulykke. Politi har anholdt to, som måske kørte om kap.

To unge er blevet anholdt efter en ulykke søndag nær Svebølle, hvor en 60-årig kvinde mistede livet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet undersøger, om de to unge - en 17-årig dreng og en 18-årig mand - kan have kørt om kap inden ulykken.

- Det er en tese, som vi skal prøve at få klarlagt, siger politiets kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

Ulykken skete søndag klokken 11.38 på Skovvejen, hvor to biler kørte frontalt sammen. I den ene sad den 60-årige kvinde og en 69-årig mand. Manden kom alvorligt til skade.

I den anden sad en 18-årig mand, som var kørende i en stjålet bil. Han kom lettere til skade og er på hospitalet, men anholdt.

- Da vi arbejder med at få klarlagt årsagen, kan vi se, at den bil den 18-årige var kørt i, var stjålet. Vi kan se, at den er stjålet fra Hvidovre-området, siger Martin Bjerregaard.

Efterforskningen leder sidenhen politiet i retningen af en anden bil, som skal have fulgtes med den 18-åriges bil.

- Den får vi identificeret og konstateret, at den sørme også var stjålet, siger Martin Bjerregaard.

Den bil bliver fundet i Køge Bugt-området, og politiet anholder den 17-årige bil, som skal have ført den bil.

Ingen af de to unge havde kørekort. Det vurderes nu, om de skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

De pårørende til den dræbte kvinde og den alvorligt tilskadekomne mand er underrettet.

/ritzau/