Det endte galt, da tre unge mænd torsdag aften antændte en større mængde ulovligt fyrværkeri.

To af dem kom så galt afsted, at de måtte køres på hospitalet.

De er udenfor livsfare, oplyser Sydjyllands Politi på det sociale medie X.

Ulykken skete i Grimstrup.

Politiet har efterfølgende indledt en efterforskning af sagen, hvor man fandt 170 kanonslag på de unges adresser i Esbjerg Kommune.

De tilskadekomne er henholdsvis 20 og 24 år. Den tredje, som kontaktede politiet, er også 20 år, oplyser vagtchef Ole Aamand til B.T.

»De har forsøgt at sætte gang i 30 kanonslag med en gasbrænder. Det er mindre klogt for at sige det sympatisk.«

De tre mænd havde medbragt et køretøj, hvor man fandt en kasse med lovligt fyrværkeri.

»Og så siger vores politinæse, at de måske har gemt noget andre steder. Derfor lavede vi en ransagning, hvor vi fandt det ulovlige fyrværkeri,« siger vagtchefen.

Han tilføjer, at de unge nåede at vende ansigtet væk, inden det gik galt. Men de tilskadekomne har fået nogle forbrændinger af en art.

Inden for nærmeste fremtid vil de blive sigtet efter fyrværkeriloven, og de kan forvente et retsligt efterspil, lyder det afsluttende fra vagtchefen.

På X minder politiet om, at fyrværkeri altid skal være CE-godkendt.

CE-mærket betyder, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt.