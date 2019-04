Mange gik forgæves til grundlovsforhør i sagen om overfald på 22-årig mand.

To mænd på 18 og 20 år er torsdag blevet varetægtsfængslet af en dommer i Horsens efter et overfald, som i påsken kostede en tredje ung mand livet.

Ingen af dem ønskede at besvare spørgsmål i et grundlovsforhør torsdag, skriver Horsens Folkeblad.

Begge sigtes for vold med døden til følge, da de lørdag angiveligt skal have overfaldet en 22-årig med slag og spark blandt andet i hovedet. Forbrydelsen skete i et grønt område Lunden, hvor et stort antal mennesker var samlet.

Offeret blev bragt til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby, men her afgik han ved døden natten til tirsdag.

I forbindelse med efterforskningen af sagen er politiet kommet med flere appeller om oplysninger fra eventuelle vidner, og onsdag pegede undersøgelserne på to bestemte mænd.

De fik et ultimatum af politiet. Hvis de ikke henvendte sig inden klokken 18, ville de blive efterlyst med navn.

De mistænkte valgte at efterkomme anmodningen og blev anholdt. Begge nægter sig skyldige.

Ifølge Horsens Folkeblad var godt 30 mødt frem til torsdagens retsmøde, men kun ganske få fik plads i den lille retssal. I øvrigt besluttede dommeren at holde retsmødet bag lukkede døre.

Resultatet blev, at begge nu er varetægtsfængslet i fire uger. I den tid skal politiet foretage genafhøringer og foretage andre efterforskningsskridt.

Onsdag aften blev offeret i øvrigt mindet ved en sammenkomst i Lunden. Cirka 300 mødte op for at mindes den afdøde og for at markere deres afstand til meningsløs vold, rapporterer Horsens Folkeblad.

De to nu fængslede og den 22-årige kendte hinanden i forvejen, har politiet tidligere oplyst.

