Sydøstjyllands Politi har rejst sigtelse om både farlig vold og røveri mod to, som lørdag er blevet fængslet.

Efter et overfald på en 19-årig mand i Kolding forleden nat er to unge lørdag blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør.

De sigtes for at have udsat offeret for både røveri og for vold af særlig farlig karakter, oplyser specialanklager Klaus Meinby Lund fra Sydøstjyllands Politi.

Hændelsen fandt sted natten til tirsdag på Saxovej. Den 19-årige skulle besøge nogen i en opgang, men det gik ikke smertefrit.

Under røveriet mistede han blandt andet sin jakke og iPhone, oplyser anklageren om de sigtelser, der blev rejst i lørdagens retsmøde mod de to anholdte i sagen.

Den yngste, der er 17 år, nægter sig skyldig, oplyser Klaus Meinby Lund. Derimod har den anden, der er 19 år, erkendt sig delvist skyldig - men i overtrædelse af mindre alvorlige bestemmelser i straffeloven.

Dommeren har lørdag besluttet at varetægtsfængsle begge frem til 1. maj. De har ikke kæret afgørelsen til landsretten.

/ritzau/