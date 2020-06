Et drab som led i bandekonflikten og et drabsforsøg koster en 20-årig og 24-årig mand fængsel på livstid.

To unge mænd er blevet idømt fængsel på livstid for et drab og et drabsforsøg, som skete som et led i bandekonflikten i 2017.

Mændene, Osama Mohammad Khidhir og Ibrahim Jamil Bader Merei, der er fra banden Loyal to Familia, er dømt for et drab, der fandt sted en torsdag i november 2017.

Dommen er faldet torsdag i Østre Landsret, der ligesom byretten har valgt at idømme de to livstid.

De to mænd, der i dag er 20 og 24 år, kom midt på eftermiddagen kørende på en knallert ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Knallerten styrede direkte over mod en personbil. En mand på knallerten stod af og affyrede syv skud mod bilen med en halvautomatisk pistol.

I bilen sad tre personer, heriblandt Ghassan Ali Hussein, som blev ramt i hovedet og i ryggen. Han døde kort tid efter.

En anden person fik strejfet sin venstre arm af et projektil, mens en tredje person formåede at flygte ud af bilen uden skrammer.

I byretten blev Osama Mohammad Khidhir og Ibrahim Jamil Bader Merei dømt for drabsforsøg på både den anden og tredje person. Men landsretten har ikke fundet bevis for, at de forsøgte at dræbe den tredje person.

Den dræbte Ghassan Ali Hussein var ikke medlem af en bande, men det er politiets opfattelse, at de to øvrige mænd i bilen er medlemmer af LTF's rivaliserende bande Brothas.

Østre Landsret har fundet, at drabet skete som led i bandekonflikten. Derfor er de to mænd dømt efter straffelovens paragraf 81a, der populært kaldes bandeparagraffen. Den betyder, at forbrydelsen udløser en højere straf.

- Man har gjort sig meget umage med drabshandlingerne. Og så er det som led i en konflikt om narkomarkedet i København.

- Det er udtryk for så kyniske handlinger, at sanktionen er fængsel på livstid - også selv om de dømte er ganske unge på 18 og 21 år på gerningstidspunktet, siger anklager Emil Folker fra Statsadvokaten i København.

I sagen har video, overvågning og vidners forklaringer været del af de fremlagte beviser.

Emil Folker roser de vidner, som er gået til politiet i sagen.

- Denne her sag, var ikke blevet opklaret, hvis ikke det var fordi, at mere end ti københavnere, havde kontaktet politiet omkring de ting, de så på gerningsdagen vedrørende nogle maskerede gerningsmænd, der kørte ind i Mjølnerparken, siger anklageren.

Han fortæller i øvrigt, at vidnerne både blev afhørt i byretten og landsretten, og at det var helt uproblematisk.

/ritzau/