To unge drenge på 15 og 16 år er anholdt for drabsforsøg med kniv i Hvidovre den 1. november.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De to unge drenge blev anholdt af Københavns Vestegns Politi tidligt i morges. De er mistænkt for at have forsøgt at dræbe en 26-årig mand med kniv. Manden blev stukket i brystet og armen.

Overfaldet fandt sted i krydset ved Høvedstensvej og Hvidovrevej i Hvidovre kl ca. 20 den 1. november 2023.

»Vi har anholdt de to på baggrund af omfattende efterforskning – og vi ser på sagen meget stor alvor,« siger politikommissær Brian Hansen.

Den 23. november blev en 16-årig varetægtsfængslet i samme sag. Med anholdelserne i morges vurderer politiet, at man har fat i alle gerningsmændene.

De to drenge vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup senere i dag, hvor anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning.

