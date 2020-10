I halvanden time var Storebæltsbroen lukket i østlig retning, da fem biler var involveret i to uheld.

To uheld på Storebæltsbroen betød, at den fredag aften var lukket for biltrafik i østlig retning i halvanden times tid.

Kort før klokken 21 er broen dog åben igen. Man skal dog forvente kø, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen, skriver Sund og Bælt på sin hjemmeside.

Fem biler var involveret i de to uheld, men ingen personer er kommet noget til, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- I det først uheld var to biler impliceret. Det andet uheld, hvor tre biler var involveret, sker muligvis fordi folk satte hastigheden ned på grund af det første uheld, siger vagtchef Henrik Karlsen.

Han kan midt på aftenen ikke sige noget om, hvordan det først uheld skete.

/ritzau/