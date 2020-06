Et kort, men dramatisk stormløb i Mjølnerparken på Nørrebro i København fik fredag middag alvorlige følger for 10 bandefolk fra LTF:

Næsten 60 års fængsel og to udvisninger af Danmark for bestandigt.

Sådan blev straffene, da Østre Landsret havde vurderet de omtrent fem dramatiske minutter sidst på eftermiddagen 23. oktober 2017.

Her rasede bandekrigen i København i højeste gear mellem indvandrerbanderne Brothas og den nu opløste gruppering LTF - Loyal To Familia.

»Jeg skulle ikke tage nogle chancer. - det var varme tider. Folk blev bare skudt til højre og venstre på Nørrebrogade. Jeg løb på min hastighed. Jeg halter, vejer 100 kg og har fire diskusprolapser," lød det torsdag fra den 32-årige MR, da han skulle vidne mod de 16 tiltalte, der ifølge politiet forsøgte at slå blandt andre ham ihjel under et LTF-stormløb mod bandefjenderne fra Brothas i Mjølnerparken i oktober 2017. Foto: Anne Gyrite Schütt Vis mere »Jeg skulle ikke tage nogle chancer. - det var varme tider. Folk blev bare skudt til højre og venstre på Nørrebrogade. Jeg løb på min hastighed. Jeg halter, vejer 100 kg og har fire diskusprolapser," lød det torsdag fra den 32-årige MR, da han skulle vidne mod de 16 tiltalte, der ifølge politiet forsøgte at slå blandt andre ham ihjel under et LTF-stormløb mod bandefjenderne fra Brothas i Mjølnerparken i oktober 2017. Foto: Anne Gyrite Schütt

Maskerede og bevæbnet med knive og slagvåben jagtede de 10 tiltalte fra LTF fem medlemmer af dødsfjenderne fra Brothas ved Mjølnerparken på det ydre Nørrebro.

De fem Brothas-medlemmer tog dog benene på nakken og slap væk fra angriberne, der var blevet trommet sammen fra flere LTF-afdelinger. Herefter kørte deltagerne i tre fyldte biler - en Hyundai og to Mercedes'er - i kortege mod Mjølnerparken.

Kl. 17.55 ringede flere vidner opskræmte til politiet, fordi de havde set en halv snes maskerede mænd stige ud af bilerne bevæbnet med knive og slagvåben.

Derefter overfaldt de nu dømte en sjette person ved et busstoppested i nærheden - nærmere bestemt på den befærdede indfaldsvej Tagensvej.

Den 24-årige mand blev stukket ni gange med en kniv på kroppen og i hovedet og var efter overfaldet i »overhængende livsfare«, fremgår det af anklageskriftet.

Tre af de fem centrale Brothas-folk, der ifølge politiet var målet for stormløbet, blev i øvrigt ugen efter LTF-aktionen igen udsat for et nyt angreb ved A&O-Hostel ved Tagensvej.

Her blev den 30-årige Wari Khalif Yusuf med kælenavnet 'Wurdi' dræbt i en byge af skud, mens Brothas-lederen Mohamed El Addouti blev såret af et et skud i højre knæ og i munden. Kuglen ramte hans mobiltelefon, som han gik og talte i, og tog også en tand med.

Han blev i 2018 dømt flere gange og blev blandt andet idømt udvisning i to forskellige sager.



I sagen var der rejst tiltale for drabsforsøg, men der var ikke grundlag for at dømme for forsøg på manddrab, mener landsretten.

Derfor dømmes de tiltalte for grov vold og forsøg på grov vold.

Nævningetinget i landsretten besluttede i enighed at udvise to af de dømte for bestandigt. Også selv om den ene af dem havde været i Danmark i 15 år, efter at han var kommet hertil som syv-årig fra Irak.

»Landsretten har vurderet beviserne og fundet, at der var grundlag for at dømme for grov vold. Men samtidig har retten fundet anledning til at dømme hårdt for grov vold,« lød det efter domsafsigelsen med tilfredshed fra den ene af de to anklagere - Mads Kruse fra Statsadvokaten i København.

Bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) er nu blevet forbudt, og det er strafbart at reklamere med sit tilhørsforhold til banden. Arkivfoto. Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere Bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) er nu blevet forbudt, og det er strafbart at reklamere med sit tilhørsforhold til banden. Arkivfoto. Foto: Scanpix Danmark STF

Ved strafudmålingen har landsretten lagt vægt på, at overfaldet skete som led i en bandekonflikt. Dermed kom den såkaldte bandeparagraf i spil.

Den siger, at straffen kan stige op til det dobbelte, hvis en forbrydelse begås som led i en konflikt mellem bandegrupperinger.

Oprindeligt var i alt 16 LTF-medlemmer tiltalt i sagen. Fem blev frifundet i byretten, og undervejs pillede anklagemyndigheden selv en af de tiltalte ud af sagen. Han var blevet forvekslet med en anden.

Landsretten skulle kun tage stilling til de 10 tilbageværende.

På grund af det store antal tiltalte og forsvarere er retsmøderne i den usædvanlige bandesag af corona-hensyn blevet afviklet i Bella Center på Amager.