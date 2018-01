To mænd overvejer, om de vil anke domme på to års fængsel for forsøg på tyveri af uvurderligt smykke.

Nykøbing. Det var et målrettet kup med et uvurderligt vikingesmykke som tilsigtet udbytte, da to mænd i august klippede en ståldør op på Danmarks Borgcenter i Vordingborg.

Det vurderer Retten i Nykøbing Falster, som onsdag har idømt begge mænd to års fængsel for kuppet.

Udbyttet var en kopi af Hiddensee-smykket. Originalen var for kostbar til, at museet havde villet udstille den. Det kostede ganske enkelt for meget at forsikre det.

Men det vidste tyvene ikke, mener retten, og derfor er de blevet dømt for forsøg på at stjæle det ægte smykke.

Smykket stammer fra Hedeby i det nuværende Slesvig. Museumsfolk mener, at det kan have tilhørt selveste Harald Blåtand, den daværende danske konge.

Selv om anklager Charlotte Grænge ikke havde nogen beviser for, at kuppet skulle være planlagt, så vurderer Retten alene ud fra tyvenes fremgangsmåde, at kuppet var nøje planlagt.

Blandt andet havde de det fornødne værktøj med. Derudover viser overvågningsbilleder, at de gik direkte mod montren med smykket og lod andre udstillede guldsmykker ligge.

Kuppet gik på mange måder som smurt. Kun en tilfældighed, som nærmest var en Olsen Banden-film værdig, satte en stopper for tyvenes flugt.

Fra gerningsstedet i Vordingborg satte de kursen sydover for at slippe væk. Men på Storstrømsbroen skulle en mejetærsker over. Den slags foregår om natten for ikke at forstyrre trafikken mere end højst nødvendigt.

Mændene blæste dog på politiets afspærringer og kørte over alligevel. Klokken var 04.21. Men ved lygtepæl nummer 46 - lige ved den første brobue - kunne de ikke komme længere. Mejetærskeren holdt i vejen.

Den ene flygtede med tyvekosterne til fods. Dem gemte han på en gangbro, som løber under vejbroen. Den anden blev eskorteret i land af politiet.

I første omgang lykkedes det ham at overbevise betjentene om, at han bare var gået i panik, fordi han var frakendt kørekortet. Politiet ransagede bilen og fandt en sort og en hvid sko.

På samme tid kom den anden tyv gående ind fra broen. I første omgang fattede man ikke mistanke til ham. Men han var iført en sort og en hvid sko, og det gik på et tidspunkt op for betjentene, at der var ugler i mosen.

Midt i det hele modtog politifolkene melding om kuppet, og begge tyve blev anholdt. Politiet fandt en rygsæk med tyvekosterne gemt i en trækasse på gangbroen.

I tasken var også seks støbematricer. Det er de originale forme, som Hiddensee-smykket blev formet af for mere end 1000 år siden af kunsthåndværkere i Hedeby. Ligesom smykket anses de at være uvurderlige.

De var udstillet sammen med kopien. Men her var der altså tale om den ægte vare.

De dømte, 25-årige Nicklas Kølander Jensen og 32-årige Michael Bjørn Højer, overvejer begge, om de vil anke dommen til Østre Landsret.

De har i retten forklaret, at de var på et tilfældigt tyvetogt. De var ikke klar over, at de brød ind i et museum, og de var slet ikke klar over, hvad Hiddensee-smykket var.

