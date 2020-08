Søndag aften havde to svenske turister taget turen til Amalienborg i København. Med sig havde de en drone, så de kunne få nogle luftbillede af den royale bolig med hjem.

De nåede dog ikke at være der særlig længe, før en forbipasserende så dem og kontaktede politiet.

»Vi fik anmeldelsen klokken 20.04, og cirka klokken 21.30 fik vi pågrebet de to mænd,« siger Kristian Rohdin, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Han forklarer, at der er stramme regler for, hvor man må flyve med drone i København, og Amalienborg er et af de steder, hvor det er strengt forbud.

»Nogle steder kan man få en tilladelse, men ikke her,« siger han og fortsætter:

»Det er jo Dronningens bolig. Her kan vi ikke have, at folk sådan flyver med droner og tager billeder.«

Bøden for at flyve ulovligt med drone ligger mellem 2.000-5.000 kroner alt efter forholdene. Desuden valgte man at beslaglægge de to mænds drone.

Og Kristian Rohdin fortæller, at de to mænd ikke kan få dronen igen.