For to tyske familier er efterårsferien, som de har holdt i Danmark, endt i tragedier.

Onsdag mistede en tysk mand livet under en surf-tur på Ringkøbing Fjord, og tirsdag afgik en tysk mand ved døden, efter han var styrtet på cykel.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Den første tragiske hændelse skete i Hvide Sande på den jyske vestkyst, da en 51-årig tysk mand væltede, mens han cyklede uden cykelhjelm.

Hans hoved ramte under styrtet en cementtrappe, og skaderne var alvorlige. Han blev efterfølgende erklæret død på Skejby Sygehus.

Dagen efter skete den anden tragiske hændelse, da en 69-årig tysk mand tog af sted på en surf-tur på Ringkøbing Fjord, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Noget gik dog galt, og manden, der var en erfaren surfer, faldt af brættet.

Man forsøgte at genoplive manden, der var blevet hentet op af vandet af en båd, men hans liv stod ikke til at redde. Det vides ikke, om manden fik et ildebefindende, eller om han druknede.