To unge mænd skal nu i retten, fordi de i december affyrede flere skud fra et bomberør mod en ambulance.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen stammer tilbage fra 16. december sidste år, hvor en ambulance blev beskudt, da den var på vej fra Ringkøbing til Herning Sygehus med en patient.

Ambulancen blev overhalet af en personbil med to unge mænd, og de affyrede flere skud fra et bomberør mod udrykningskøretøjet.

Derfor er de nu blevet tiltalt for at have udsat andres liv eller førlighed for fare.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der i den konkrete situation opstod en nærliggende fare for to ambulancereddere samt en patients liv eller førlighed, og det er de to – en 20-årig og 17-årig mand – nu blevet tiltalt for.



- Der er efter anklagemyndighedens opfattelse tale om en farlig episode, som vi ser med stor alvor på. Det bør næsten give sig selv, at man ikke skal afskyde fyrværkeri i trafikken, men da særligt når det involverer en ambulance, hvori der kan befinde sig patienter, siger anklager Jakob Kjær, der har rejst tiltale i sagen for anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi.

De to unge mænd er tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 252, stk. 1 ved at have udsat andres liv eller førlighed for nærliggende fare, og for at have overtrådt reglerne for affyring af fyrværkeri, der kun må benyttes i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar.

Sagen begynder 8. februar ved retten i Herning.

Her vil Anklagemyndigheden går efter at få de to idømt en frihedsstraf samt en efterfølgende sagsbehandling i Ungdomskriminalitetsnævnet for den 17-årige.