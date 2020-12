To biler kørte sammen på Sorøvej ved Vedbysønder torsdag aften, og politiet er stadig til stede.

Bilulykken var så voldsom, at to personer kom til skade, men Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan endnu ikke fortælle, hvor slemme personskaderne er.

De kan på nuværende tidspunkt heller ikke oplyse, hvornår man igen kan køre ad Sorøvej.

»Sorøvej er spærret i begge retninger. Vi kan endnu ikke sige, hvornår der åbnes op igen,« siger vagthavende Kent Edvardsen.

Han oplyser videre, at den ene af de to involverede biler landede i grøften.

Både politi og medicinsk personale er til stede for at udøve hjælp til de tilskadekomne og danne sig et overblik over, hvad der er sket.

Opdateres …