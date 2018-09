To tilfældige personer blev fredag aften ramt af skud under skyderi på Nørrebro i København, der efter alt at dømme var banderelateret.

'To udenforstående borgere på ca. 50 år, der sad i to forskellige biler blev ramt – den ene i armen og den anden i skulderen,' skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Deres tilstand er ikke kritisk.

Udover de to borgere - der var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt - blev en 19-årig ramt under venstre arm under skyderiet, der fandt sted klokken 20.09 fredag aften på Guldbergsgade på det indre Nørrebro.

Hans tilstand er umiddelbart kritisk, men stabil oplyser Københavns Politi.

Politiet er dybt rystet over skyderiet, som fandt sted på åben gade.

»Det er udtryk for en meget afstumpet voldsparathed, når der bliver skudt på åben gade. Men vi er stålsatte og sætter hårdt ind med massiv tilstedeværelse, så vi kan få stoppet det her bandeuvæsen,« siger politidirektør Anne Tønnes om skyderierne.

Tidligere på ugen etablerede Københavns Politi en visitationszone, og der er iværksat en række initiativer, så borgerne på Nørrebro kan føle sig trygge.

»Jeg kan godt forstå, hvis borgerne på Nørrebro føler sig utrygge. Derfor vil de også opleve en omfattende polititilstedeværelse. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre trygheden. Udover massiv kørende patruljering vil der også være gående politi til stede på gaden i udvalgte områder, så vi lettere kan komme i dialog med borgerne. Derudover har borgerne i dag -og aftentimerne mulighed for at få nem adgang til lokalpolitiet i vores mobile politistation, hvis de føler sig utrygge,« understreger Anne Tønnes.

Der var i forvejen betjente omkring Guldbergsgade, og de var hurtigt på gerningsstedet, da de fredag aften hørte, at der blev affyret flere skud.

»Betjentene løber mod stedet, og da de kommer frem, ligger der to personer på gaden, som er blevet ramt af skud, sagde vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Rasmus Agerskov Schultz, til B.T. tidligere fredag aften.

Han tilføjer, at betjentene gav de to ofre førstehjælp på stedet.

»Kort efter finder vi en tredje person, som er blevet ramt af skud lidt længere oppe ad Guldbergsgade,« siger Rasmus Agerskov Schultz.

Betjentene nåede dog ikke at se, hvem der affyrede skuddene, før gerningsmændene var forsvundet fra stedet.

Et øjenvidne fortæller til B.T., at flere forbipasserende måtte søge tilflugt bag parkerede biler, mens skyderiet fandt sted.

Politiet er stadig i fuld gang med at efterforske skudepisoden fredag aften - som er den ottende på blot en uge i og omkring København.

»Umiddelbart er det vores vurdering, at skyderiet har relation til den verserende konflikt, der har udspillet sig over den seneste uge. Det er vores foreløbige vurdering, at den 19-årige og dennes 22-årige kammerat var målet for skyderiet, men det skal vi nu have efterforsket nærmere,« siger Politiinspektør Torben Svarrer.

Han opfordrer folk til at ringe 114, hvis de har set eller hørt noget, der kan være relevant for efterforskningen.