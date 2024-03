To unge kvinder, der er varetægtsfængslet i terrorsag, nægter sig skyldige i have besiddet og solgt kokain.

To kvinder, der er sigtet i en større sag om planlægning af en terrorhandling, er tirsdag på anklagebænken i Retten i Odense i en helt anden sag.

De to 20-årige kvinder anklages for at have solgt otte gram kokain og været i besiddelse af cirka seks gram kokain, mens de befandt sig i en bil sammen med en medtiltalt, en 21-årig mand.

Det var tilbage i april sidste år klokken 02.30 om natten. De tre personer befandt sig i en bil i det centrale Odense.

De nægter sig alle skyldige i anklagen.

- Jeg kender ikke noget til det. Jeg tager hverken kokain eller andet, og jeg sælger det heller ikke, siger den ene 20-årige kvinde, der er tiltalt i sagen.

Hun har det lange mørke hår bundet op med en elastik i nakken og har en mørk trøje på.

Kvinden forklarer, at hun sad på førersædet i bilen, og at hun var på vej hen til et pizzeria sammen med sine to venner.

Den anden 20-årige forklarer, at hun heller ikke kender noget til stofferne i bilen.

- Jeg var skæv og væk på tramadoler, lyder det.

Hun forklarer, at hun forud havde røget både hash og indtaget Tramadol, der er et smertestillende middel af opioid-typen.

Hun er iført en lyserød trøje og har det lange mørke hår bundet op i to fletninger.

Heller ikke den tredje person, der befandt sig i bilen, den 21-årige mand, kender noget til stofferne.

Han har forklaret, at han havde drukket vodka og var beruset, da en ukendt mand pludselig steg ind i bilen.

De tre beretter samstemmende, at manden, som de ikke kendte, satte sig ind i bilen og hurtigt steg ud.

Kort tid efter slog politiet til og fandt narkoen, som de tre tiltalte altså nægter ethvert kendskab til.

Politiet fandt også 5600 kroner i bilen, men pengene stammer fra en kasinogevinst, har den 21-årige mand forklaret.

Hele fem betjente er til stede i retssalen, hvor sagen tirsdag finder sted.

De to unge kvinder blev anholdt i december og sigtet for planlægning af en terrorhandling. De er begge varetægtsfængslet. Fem andre er også sigtet i sagen.

Sagen er ført bag dobbeltlukkede døre, så de nærmere detaljer om anklagen mod de syv er ikke oplyst.

Men ved et retsmøde 12. januar oplyste specialanklager Anders Larsson, at terrorsagen har "tråde til Hamas".

Tidligere har politiet om sagen fortalt, at der er forbindelse til bandemiljøet, nemlig den forbudte bandegruppering Loyal To Familia.

Der ventes dom i narkosagen i Odense senere tirsdag.

