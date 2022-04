Det er en højst opsigtsvækkende terrorsag, der i denne uge er brudt frem i lyset.

To teenagedrenge fra Sjælland er sigtet for at have tilsluttet sig den ekstreme nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division, der ifølge dansk og britisk politi betegnes som en terrororganisation.

Det er umiddelbart første gang, at der på dansk jord er rejst sigtelser i en højreekstremistisk terrorsag.

»Jeg har ingen erindring om, at vi har set det før. Det er ganske usædvanligt. Men de seneste år har der været en kraftig fremgang i højreekstremisme forskellige steder i verden, så det følger den bølge,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste.

Det er to drenge på 15 og 16 år, der er sigtet i sagen. Ifølge B.T.s oplysninger er de to drenge venner og bor få kilometer fra hinanden i udkanten af Slagelse på Vestsjælland. De nægter sig begge skyldige.

Under et grundlovsforhør torsdag besluttede Retten i Holbæk at varetægtsfængsle den 15-årige, mens den 16-årige blev løsladt. Han er dog fortsat sigtet i sagen.

Da de to drenge sad på anklagebænken i retslokalet, var de begge iført joggingbukser. De havde ifølge Ritzau strittende hår og virkede betuttede.

Billedet af de to teenagedrenge på anklagebænken står i skærende kontrast til de alvorlige anklager, der er rejst mod dem.

»Det er lidt ulykkeligt. Det kan være to teenagere, som er rodløse og prøver at finde ståsted i den her verden, og så ryger de ind i en eller anden højreradikal organisation,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Den 15-årige er sigtet for at have tilsluttet sig FKD 11. december sidste år via den krypterede chattjeneste Telegram. Her skal han have angivet, at han har kendskab til våben og sprængstoffer.

Ifølge B.T.s oplysninger kan han være kommet i kontakt med FKD via computerspillet Counter-Strike og chatfora, der bruges i forbindelse med spillet.

Netop højreekstreme grupper som FKD er kendt for at rekruttere især yngre mænd gennem ungdoms- og spilmedier.

Ifølge politiet har den 15-årige efterfølgende hvervet sin 16-årige kammerat, som i sin ansøgning til organisationen også skal have angivet, at han har kendskab til våben.

Den 15-årige er også sigtet for at fremme en terrororganisation ved at sende links til en digital mappe med bombemanualer på Telegram.

Han er foreløbig varetægtsfængslet på en ungdomsinstitution indtil 26. april.

Sigtelserne mod de to teenagedrenge er en »tydelig og hård markering« fra Politiets Efterretningstjeneste, vurderer Hans Jørgen Bonnichsen.

»Det virker hårdt og brutalt. Men det er desværre nok nødvendigt, også præventivt i forhold til andre. Indimellem skal der sendes klare signaler til unge mennesker, der flirter med ekstremisme,« siger han.

Den nynazistiske Feuerkrieg Division (FKD) blev angiveligt stiftet i 2018 af en dengang 13-årig dreng.

Organisationens mål er at omstyrte samfundet og indføre et hvidt overherredømme. Gennem vold og drab på sorte og jøder vil organisationen tilskynde til racekrig.

»Det kan være gennem mord på en bestemt etnisk gruppe, og man så videre skyder skylden på en anden etnisk gruppe. På den måde sætter man fart på vores nuværende samfunds nedbrud, så man kan opbygge den ariske verdensorden.«

Politiets Efterretningstjeneste betegner terrortruslen fra højreekstremister mod Danmark som 'generel', hvilket er niveau tre ud af fem trusselsniveauer.

Forsvarsadvokaterne til de sigtede, Politiets Efterretningstjeneste og Midt- og Vestsjællands Politi ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.