En børnehave i Korsør er sluppet nådigt fra flammerne, mens et supermarked i byen blev hårdt medtaget.

To drenge på 15 år og 17 år er blevet anholdt og sigtet for at stå bag brande ved en børnehave og i et supermarked i Korsør.

Teenagerne mistænkes for at være skyld i brandene, der særligt gik ud over en Netto-forretning.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 15-årige er også sigtet for yderligere to påsatte brande i et legehus og i en skraldespand. Han blev onsdag formiddag varetægtsfængslet frem til 31. juli.

Den 17-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag, oplyser anklager ved Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi Søren Jensen til Sjællandske. Det er uvist, hvordan den 17-årige forholder sig til sigtelsen.

Politikommissær Kenneth Lund fra Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi har til Sjællandske oplyst, at den 15-årige dreng nægter sig skyldig.

Natten til tirsdag opdagede en hundelufter branden ved børnehaven på Lilleskovvej i Korsør. Branden blev hurtigt slukket, og ilden nåede ikke at få fat i trækonstruktionerne.

Værre gik det for supermarkedet på Kjærsvej 68. Her nåede flammerne ind under tagkonstruktionen. Derfor måtte brandfolk slukke ild både indvendigt og udvendigt.

Ifølge Sjællandske er butikken formentlig nødt til at holde lukket i uger som følge af både vandskader og sodskader.

Brandene blev slukket i løbet af de tidlige morgentimer.

Begge teenagere har bopæl i Korsør.

/ritzau/