Et masseslagsmål mellem børn og unge i alderen 13 til 19 år endte med drab på 18-årig natten til lørdag.

To drenge på henholdsvis 15 og 17 år bliver varetægtsfængslet i sagen om drab på en 18-årig mand natten til lørdag i Gentofte.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann omkring klokken 01.00 søndag, efter at der lørdag aften har været grundlovsforhør i sagen.

I alt blev seks personer fremstillet ved retten i Helsingør, mens fire igen er løsladt.

Både den 15-årige og den 17-årige blev fremstillet in absentia, da de er indlagt med skader efter masseslagsmål natten til lørdag, der endte med, at den 18-årige blev dræbt med kniv.

Ifølge Ekstra Bladet er den 15-årige indlagt med kraniebrud. Det er uvist, hvordan begge forholder sig i sagen, da de ikke var til stede i retten.

Yderligere tre yngre mænd er sigtet for grov vold og for at have stukket en person i ryggen. Alle tre nægter sig skyldige, skriver Ekstra Bladet.

Det var børn og unge i alderen 13 til 19 år, som natten til lørdag var involveret i et masseslagsmål i Gentofte, som førte til drabet.

Samlet blev 12 personer anholdt natten til lørdag, men en del af dem er blevet løsladt igen.

Slagsmålet fandt sted på en parkeringsplads på Ørnegårdsvej i Gentofte ved atletikbanen og fodboldbanen.

To bekendtskabsgrupper havde været uenige på sociale medier og aftalt at mødes til slagsmål.

Flere af de 12 anholdte var selv blevet såret i slagsmålet - også af knivstik. Ingen af dem er i kritisk tilstand.

Der er nedlagt navneforbud for samtlige sigtede i sagen. Den 15-årige og den 17-årige varetægtsfængles frem til 7. maj, oplyser vagtchef Rolf Hoffmann.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, efter sigtelserne var læst op, og de unge havde forholdt sig til dem, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/