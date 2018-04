Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Onsdag eftermiddag omkring klokken 13.49 får Københavns Politi en anmeldelse om, at to teenagedrenge på 16 år og 17 år er blevet knivstukket udenfor Tårnby Gymnasium.

Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup til BT:

»Der har været et kvnistikkeri, og to er blevet stukket. En er stukket i låret og den anden i armen,« siger han og lægger vægt på, at de ikke er kritisk tilskadekomne.

Politiet er på vej til sygehuset for at afhøre de to drenge om omstændighederne. Vagtchefen oplyser, at man endnu ikke har foretaget nogen anholdelser i sagen, og man i skrivende stund ikke har nogen mistænkte. Hvorvidt de to forurettede er elever på gymnasiet, kan han heller ikke oplyse.

