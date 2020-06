Det begyndte med en invitation til en kold øl, men endte med tyveri af et gigantisk kontantbeløb.

Da to helt unge mænd for nylig blev inviteret indenfor i en lejlighed i Odense, fik de ikke bare en tår over tørsten.

De to teenagere forlod også stedet med et pengeskab og tusindvis af kroner i kontanter.

Det skriver Fyns Anklagere i et tweet mandag.

2 unge mænd på hhv. 17 og 18 år var blevet inviteret på en øl i en lejlighed i #Odense. De endte med at kaste lejlighedens pengeskab ud fra altanen og stjæle det, inkl. 100.000 kr. i kontanter. Nu har de begge fået dom for bl.a. det #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) June 29, 2020

Her fremgår det, at to drenge på 17 og 18 år blev budt på øl i en lejlighed i den fynske hovedstad.

Af en eller anden grund udviklede besøget sig.

I hvert fald endte de med at kaste et pengeskab i lejligheden ud fra altanen og stjæle det.

Sammen med pengeskabet forsvandt også 100.000 kroner i kontanter.

De er begge blevet dømt i sagen.

Det fremgår ikke af tweetet, hvem de to drenge besøget, og hvorfor de endte med at stjæle pengeskabet.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Anklagemyndigheden på Fyn.