Nordjyllands Politi har anholdt to mænd på henholdsvis 18 og 19 år, som man mistænker for at være involveret i en skudepisode i slutningen af marts.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Begge personer har ifølge politiet tilknytning til Aalborg.

Lederen af efterforskningen, politikommissær ved Nordjyllands Politi, Carsten Straszek, oplyser desuden, at politiet anser skudepisoden, som fandt sted 21. marts i Aalborg, som et drabsforsøg.

»Vi betragter det som et planlagt og koordineret drabsforsøg, hvor ofrene forinden var blevet lokket i et baghold.«

Det er ydermere Nordjyllands Politi opfattelse, at der ved drabsforsøget blev anvendt tre biler og en scooter – og at der deltog cirka 8–10 gerningspersoner.

»En person – en 22-årig mand – blev ved skyderiet ramt af skud, men han blev dog kort efter meldt uden for livsfare. En anden person, ligeledes en 22-årig mand, blev ikke ramt,« tilføjer politiet videre.

De to anholdte vil blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg i løbet af eftermiddagen.

Retsmødet vil formentlig foregå for lukkede døre, da flere mistænkte fortsat er på fri fod.

Politiet forventer også, at der vil ske flere anholdelser den kommende tid.

»Vi forventer, at vi i løbet af den nærmeste fremtid skrider til yderligere anholdelser i sagen, men nærmere kan jeg ikke komme det lige nu – af hensynet til efterforskningen,« siger Carsten Straszek i pressemeddelelsen.

Umiddelbart efter skyderiet i marts oplyste politiet, at motivet formentlig skal findes i en konflikt mellem »løse kriminelle netværk« omkring Aalborg. Der er ikke tale om bander, men fællesskaber, forklarede vicepolitiinspektør Frank Olsen.

»De er drevet af fjendskab og gammelt nag, som handler om territorier og kamp om narkomarkedet,« sagde Frank Olsen.

Det er uvist, hvordan den 18-årige og den 19-årige forholder sig til sigtelsen.