Det var ikke mange, som kunne kigge ud ad vinduet 24. december og se sne. Men for to teenagedrenge fra Haderslev blev det alligevel en form for hvid jul.

De er nemlig blevet sigtet for hvidvask.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»I begge tilfælde havde ukendte mænd kontaktet de unge via det sociale medie Snapchat for at få hjælp til at få udbetalt et større beløb i kontanter. Den 17-årige stillede sin konto til rådighed, så manden kunne overføre 9.500 kroner, hvorefter pengene blev hævet og afleveret til den ukendte mand på Vojens Banegård,« skriver politiet.

Den 16-årige havde også været i dialog med gerningsmanden, men transaktionen nåede ikke at blive gennemført, før politiet fik det stoppet.

Sigtelsen betyder, at de to drenge kan risikere en bødestraf eller en betinget fængselsstraf.

Forløbet får også politiet til at advare andre mod at agere 'muldyr' for kriminelle.

»I nogle tilfælde kan henvendelserne virke uskyldige, hvor nogen for eksempel forklarer, at de har mistet deres Dankort og søger hjælp fra andre borgere, som de kan overføre penge til, og som kan hæve kontanterne for dem. I andre tilfælde er der opslag på Snapchat, hvor det fremgår, at du kan tjene hurtige og nemme penge ved at stille din konto til rådighed,« forklarer politikommissær Dennis Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Selvom man handler i god tro, er man stadig medskyldig i hvidvask, hvis man optræder som mellemmand og hjælper kriminelle med at overføre penge.

I de to specifikke sager er det drengenes egne forældre, som har anmeldt det til politiet, og det mener politiet er det helt rigtige at gøre. Ikke mindst, fordi det kan være en formildende omstændighed.

Dennis Holst opfordrer også andre unge, som skulle finde sig i en lignende situation, til at snakke med deres forældre eller andre voksne.

»I en af sagerne er drengen blevet direkte truet af den person, som stod bag overførslen. Netop derfor er det vigtigt ikke at stå alene i denne type sager,« pointerer politikommissæren.