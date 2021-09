To syriske mænd er ved Retten i Sønderborg blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for menneskesmugling.

De to mænd, der er henholdsvis 40 og 43 år, er også blevet udvist med et indrejseforbud i seks år.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 8. juni krydsede de to mænd grænsen ved Kruså, hvor de blev kaldt ind til kontrol af toldere fra Toldstyrelsen.

Den 43-årige var føreren af en hvid, svensk indregistreret varebil, mens den 40-årige kom kørende i en følgebil.

I den hvide varebil fandt tolderne tre syrere. To voksne mænd og en dreng, der var gemt i bilens kølerum bag flamingokasser med is og fisk.

De to førere af bilerne blev anholdt, og torsdag blev de dømt for menneskesmugling i henhold til den skærpede bestemmelse i straffeloven, da smuglingen foregik med vinding for øje og under særligt skærpende omstændigheder.

Den 40-årige nægtede sig skyldig, mens den 43-årige erkendte at have overtrådt udlændingeloven ved at bistå tre personer med ulovlig indrejse, men vedkommende nægtede, at der var tale om skærpende omstændigheder.

Det er første gang i år, at der er rejst tiltale efter straffelovens paragraf 125a.