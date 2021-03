En britisk kvinde har været mistænkt for at medvirke til drab på Eddie Christensen, men det kan ikke bevises.

Eddie Karl-Johan Christensen blev 39 år gammel. Sidste år led han en brutal død, da han i maj blev dræbt på en landejendom nord for Frederikshavn.

Knap et år efter drabet er to svenske statsborgere blevet tiltalt for drabet. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd på 53 år og 45 år er tiltalt for at have slået Eddie Karl-Johan Christensen ihjel og derefter lagt hans lig på et brændende bålsted.

Den 53-årige mand er også tiltalt for at have skudt og dræbt Eddie Karl-Johan Christensens hund.

En 47-årig britisk kvinde har også været mistænkt for at medvirke til drabet, men det har politiet ikke kunnet bevise. Derfor er der sket påtaleopgivelse for hendes vedkommende. Det betyder, at der ikke bliver rejst tiltale mod hende.

Specialanklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen kalder efterforskningen, langvarig og grundig.

- Det har været en kompliceret sag at efterforske, og derfor har det taget særligt lang tid at få afdækket blandt andet kvindens rollen i forløbet, udtaler Kim Kristensen i pressemeddelelsen.

Retssagen mod de to svenskere er berammet til flere dage i juni og juli. Sagen vil foregå ved Retten i Hjørring, og anklagemyndigheden går efter at få de to mænd udvist.

/ritzau/