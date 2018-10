Mandag den 8. oktober blev to nye stærekasser tændt på Grenåvej i Aarhus for at få bilister til at sagtne farten.

Natten til søndag er de blevet udsat for groft hærværk.

»Det er sket 00.41. To stærekasser, hvor der er begået hærværk på begge to,« siger vagtchef Jens Rønberg fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

20 stærekasser er opstillet i hele landet, de to på Grenåvej er de eneste i Østjylland.

Indtil videre har Østjyllands Politi har ingen mistænkte.

»Vi har ikke fundet nogen gerningsmænd, men vi er i gang med at efterforske det, fortæller Jens Rønberg.

Så nu er stærekasserne ude af drift.

Det er Vejdirektoratet, der står for driften af dem. Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra dem.