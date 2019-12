To små børn er lørdag aften blevet efterladt på Park Allé i Aarhus.

Det drejer sig om en pige på et år og en dreng på cirka to og et halvt.

De blev fundet af en anmelder, der efter at have stået med dem og ledt efter forældrene i en halv time, tilkaldte politiet.

Omkring klokken 19 blev de to små børn hentet af Østjyllands Politi, oplyser vagtchef Lars Bisgaard. Han uddyber. at børnene vil blive overdraget til de sociale myndigheder i Aarhus Kommune, som vil tage sig af dem.

Politiet er i skrivende stund i færd med at finde forældrene, og i den forbindelse beder politikredsen offentligheden om hjælp.

I beskrivelsen af børnene lyder det, at pigen er iført sorte støvler, blå bukser, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue. Hendes hår er sort.

Den lidt ældre dreng har ligeledes sort hår. Han er iført grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke med Cars-tryk (Pixar-filmen 'Biler', red.). Begge børn er mørklødede.

Ved man noget, opfordres man til at kontakte Østjyllands Politi på 114.