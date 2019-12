Det er stadig en gåde, hvorfor to helt små børn lørdag aften blev efterladt alene på gaden i Aarhus.

Søndag morgen er det endnu ikke lykkedes Østjyllands Politi at finde børnenes forældre.

»Der er desværre ikke noget nyt i sagen. Vi arbejder videre med sagen,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Martin Christensen, til B.T. tidligt søndag morgen og tilføjer:

»Børnene er overdraget til de sociale myndigheder og er i gode hænder.«

Var du på stedet? Ved du noget? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook

Lørdag ved 19-tiden fandt en tilfældig forbipasserende en pige på cirka et år og en lidt ældre dreng på omkring to et halvt på Park Allé i Aarhus centrum.

Borgeren blev stående med børnene og kiggede efter forældrene et stykke tid, men da ingen dukkede op, blev politiet alarmeret.

Selv om politiet lige nu er på rimelig bar bund i sagen, så oplyser vagtchefen, at der er en del videoovervågning i området, som man håber kan hjælpe.

Østjyllands Politi vil også rigtig gerne høre fra borgere, der kan hjælpe med oplysninger i sagen. Det være sig naturligvis forældrene selv, men også personer, der kan have set børnene blive efterladt, eller som på anden vis kan hjælpe politiet.

Den lille pige var, da hun blev fundet, iført sorte støvler, blå bukser, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue. Hendes hår er sort.

Den lidt ældre dreng har også sort hår. Han var iført grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke med Cars-tryk (Pixar-filmen 'Biler', red.). Begge børn er mørklødede.

Ved du noget, bedes du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.