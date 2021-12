Det danske fragtskib Karin Høj frygtes at være kollideret med det engelske fragtskib Scot Carrier ved Bornholm.

Det skriver svenske medier.

»Vi leder lige nu intensivt, fordi der er hørt skrig fra vandet,« siger Jonas Franzen, der er kommunikationschef ved svenske Sjöfartsverket, til Aftonbladet.

Det vides endnu ikke, hvad der kan have forårsaget den mulige kollision. Det er dog givet, at det danske fragtskib er kæntret mellem Bornholm og Ystad natten til mandag kl. 03.30. Her ligger skibet stadig på siden. Forsvarets Operationscenter bekræfter over for Ritzau, at det er et dansk fragtskib, der er kæntret.

Ulykken skal være sket vest for Bornholm. Foto: Marinetraffic.com

Mindst to personer skulle være endt i vandet, men det er uklart, hvor mange besætningsmedlemmer der var ombord på Karin Høj.

Ifølge Expressen er seks redningsfartøjer fra både Danmark og Sverige involveret i redningsaktionen, det samme er flere andre skibe, der mandag morgen befinder sig i nærheden. Både helikoptre fra Sverige og Danmark er tilkaldt.

Ifølge Ritzau meddeler Bornholms Politi, at redningsaktionen foregår i svensk farvand.

»Vejrforholdene er ikke optimale. Det blæser godt nok ikke så meget, men det er mørkt og koldt,« siger Jonas Franzen fra svenske Sjöfartsverket.

Aftonbladet skriver, at danske Karin Høj var ulastet og på vej fra svenske Södertälje til Nykøbing Falster. Scot Carrier var på vej Salacgriva i Letland til Montrose i Storbritannien.

Karin Høj er bygget i 1977 og er 55 meter langt.

