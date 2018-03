Forsvarets Operationscenter blev tidligt søndag sendt ud til to kolliderede skibe i Storebælt.

København. Et containerskib og et handelsskib er tirsdag morgen kollideret i Storebælt, og der har været en kortvarig brand på det ene skib.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Der er ikke kommet nogen til skade eller sket nogen forurening ved kollisionen, fortæller vagtholdsleder Klaus Rasmussen.

- Klokken halv syv i morges får vi en melding om, at der er to skibe, der er kollideret nord for Romsø. På det ene er der udbrudt brand om bord.

- Der er faldet to containere over på handelsskibet fra containerskibet, og der er udbrudt brand i den ene container, siger vagtholdslederen.

Begge skibe har efterfølgende kastet anker.

- Nu skal vi have helt styr på situationen. Vi skal sikre, at de er så sødygtige, at de kan forlægge til et andet område, siger Klaus Rasmussen.

Der er hul i begge skibe, men hullerne er over vandlinjen.

/ritzau/