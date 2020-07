En kvinde er død efter en alvorlig bådulykke i Grønland, skriver Sermitsiaq. Seks er indlagt, og to er sigtet.

Natten til søndag forulykkede en mindre båd i Grønland i fjorden mellem Nuuk og Sermitsiaq.

En ung kvinde har mistet livet, mens flere andre er kvæstet. Det skriver netmediet sermitsiaq.ag.

To personer, som politiet formoder har sejlet båden, er sigtet for uagtsomt manddrab, da politiet mistænker, de var påvirket af spiritus.

- De to personer er sigtet for uagtsomt manddrab for at have ført båden i spirituspåvirket tilstand og for fareforvoldelse, siger vagtchef hos Grønlands Politi Carl Sværd til sermitsiaq.ag.

Ud over den unge kvinde var seks andre - inklusive de sigtede - om bord på båden. De er alle indlagt på hospitalet med kvæstelser.

Ifølge mediet var det en mindre, hurtig båd, der angiveligt ramte en isflage i bugten.

En af passagererne reddede sig op på et stykke is - en isskosse. Herfra formåede vedkommende af kontakte politiet, som fik anmeldelsen klokken 02.00.

- Det medførte en større redningsaktion, hvor Arktisk Kommando, brandvæsnet og politiet var i aktion, siger vagtchef hos Grønlands Politi Carl Sværd til sermitsiaq.ag.

De indlagte er ifølge vagtchefen i en tilstand af chok, og det er derfor søndag eftermiddag dansk tid ikke muligt at fastslå, hvem der sejlede båden.

Det skal den videre efterforskning klarlægge.

/ritzau/