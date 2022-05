To personer er onsdag aften kørt på hospitalet efter et større slagsmål på gaden på Frederiksberg, som resulterede i knivstik.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi fik klokken 21.35 en anmeldelse om knivstikkeri på Sønderjyllands Alle ud for nummer 10 på Frederiksberg,« oplyser den centrale vagtleder hos Københavns Politi – Henrik Brix.

»Der har tilsyneladende været en form for slagsmål mellem et foreløbig ukendt antal personer, og i den forbindelse er to personer blevet ramt af knivstik. Den ene bløder fra hovedet og den anden fra halsen,« oplyser vagtlederen til B.T.

Personen der er blevet stukket i halsregionen, er i alvorlig tilstand, lyder det.

Begge de tilskadekomne er blevet kørt til behandling på Traumecenteret på Rigshospitalet.

»Meget mere ved vi faktisk ikke i øjeblikket. Derfor kan jeg heller ikke oplyse, om der er tale om noget banderelateret eller ej,« understreger Henrik Brix.

»Vi har nogle borgere, der vist har filmet noget af det, så når vi får snakket med nogen, så kommer vi forhåbentlig til at vide noget mere,« tilføjer vagtlederen.

I den forbindelse opfordrer han personer, der måtte have filmet begivenhederne, om at kontakte politiet.

Foreløbig er ingen blevet anholdt i forbindelse med knvistikkerierne.

B.T. følger sagen.