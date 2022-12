Lyt til artiklen

To mænd overfaldte torsdag aften en 19-årig mand på en sti i Sønderborg.

Det skriver jv.dk

Den 19-årige kom gående på stien omkring klokken 20.50, da en mand med mundbind pludselig greb fat om den 19-åriges hals bagfra.

Gerningsmanden fik den 19-årige ned at ligge på jorden, inden der kom endnu en gerningsmand med kniv.

»Han står og vifter med en kniv og siger på engelsk med en ukendt accent 'udlever dine ting - give me your things',« siger Chris Thorning Vesterdal, der er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til jv.dk.

Han oplyser, at den 19-årige giver de to mænd sine høretelefoner, men dem vil de ikke have.

I stedet giver han dem sin telefon, og den vil de tydeligvis gerne have, da de her efter stikker af.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser lige nu vidner til episoden.