Med fire minutters mellemrum er to redningsaktioner sat i værk ved Vesterhavet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Vagtchefen oplyser til mediet, at en mand er kommet livløs i land ved Bjerreborg Strand syd for Hvide Sande. Her pågår i øjeblikket førstehjælp, indtil en redningshelikopter når frem.

Derudover er to andre personer – en pige og en kvinde – kommet sikkert i land ved Vedersø Klit.

»Den ene af de to er kommet til kontrol på Gødstrup Sygehus,« fortæller vagtchef Allan Riis til mediet.

Begge redningsaktioner får assistance fra to lokale redningsbåde og redningshelikoptere.

B.T. forsøger at få en kommentar fra politiet.

B.T. følger sagen.

