To mindreårige piger har indrømmet, at det var dem, der fredag aften startede en brand i et indkøbscenter i Odsherred på Nordvestsjælland.

Kunder på indkøb til weekenden i Asnæs Centret fik fredag aften en ubehagelig oplevelse, da de pludselig måtte evakueres på grund af en brand.

Ilden opstod i noget toiletpapir på et toilet, og det stod hurtigt klart for politiet, at der var tale om en påsat brand.

»Det er mig bekendt ikke set før, at toiletpapir selvantænder. Så det er selvfølgelig den teori, vi arbejder ud fra, at det er påsat,« sagde vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi lørdag til TV2 Øst.

Umiddelbart efter branden blev fire drenge, som vidner mente at have set omkring toilettet på gerningstidspunktet, efterlyst.

Nu har to helt unge piger på bare 12 og 13 år imidlertid indrømmet, at det var dem, der startede branden, skriver tv-stationen.

Pigerne er under den kriminelle lavalder og kan derfor ikke straffes. Derfor bliver det socialforvaltningen, der skal afgøre, hvilke konsekvenser sagen skal have for de to piger.

Heldigvis kom ingen mennesker noget til ved branden, som udviklede en del røg i centeret. Alle kunder blev evakueret, og efterfølgende klagede enkelte over ubehag på grund af røgen.

Det er endnu usikkert, hvor store skader branden forvoldte.