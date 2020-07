To piger blev tidligere på aftenen ramt af en personbil på Dalstrøget ved Dyssegård ved i Gentofte.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Stefan Andersen til B.T., der fortæller, at der tikkede en anmeldelse ind klokken 19.05.

Ifølge vagtchefen skete ulykken, da en bilist ramte de to piger ved indkørslen til en parkeringsplads.

»Der er tale om en mand, som overser, at der sidder to piger på et skateboard, da han drejer ind på en parkeringsplads,« siger Stefan Andersen og tilføjer:

»Han rammer dem ved meget lav fart, men de er kørt til tjek på sygehuset for overfladiske skrammer.«

Ifølge vagtchefen er der tale om to piger på 11 og 12 år.

Han oplyser videre, at politiet fortsat er til stede på ulykkesstedet.

Som følge af uheldet fortæller vagtchefen, at den mandlige bilist nu vil blive sigtet for en overtrædelse af færdselsloven.