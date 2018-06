Dommer i Aalborg skal afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle mand, der nægter sig skyldig.

Aalborg. En mand på 64 år sigtes af politiet for at have voldtaget en pige på 17 år i maj i Nørresundby.

Det skal være sket, da hun lå og sov hjemme hos ham. Desuden sigtes han for at have forsøgt at tvinge en anden pige til oralsex, oplyser Nordjyllands Politi, som tirsdag anholdt den 64-årige.

- Det er tekniske spor, som har ført til, at vi har anholdt ham, siger politikommissær Martin Rolighed i Nordjyllands Politi.

Onsdag skal den anholdte fremstilles for en dommer i retten. Under afhøringen hos politiet har han nægtet sig skyldig.

Flere veninder mødte den 64-årige i byen natten mellem 11. og 12. maj, og de blev tilbudt at sove hjemme hos ham.

Det var i den forbindelse, at manden - ifølge politiets påstand - forgreb sig på den 17-årige, som dog vågnede undervejs.

Siden har en af hendes jævnaldrende veninder anmeldt til politiet, at samme mand 1. maj mod hendes vilje forsøgte at få oralsex, oplyser politiet.

Grundlovsforhøret finder sted ved middagstid onsdag.

/ritzau/