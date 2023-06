Midt- og Vestsjællands Politi leder i øjeblikket efter to savnede piger.

De to piger – Tenna og Malia – forlod natten til onsdag sammen deres bopæl i Jyderup.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

»De satte deres cykler på Jyderup station,« lyder det i tweetet.

Til B.T. oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, at de to piger er stukket af fra det bosted, hvor de normalt opholder sig.

»Vi leder naturligvis efter dem og er i øjeblikket ved at finde ud af, hvor de kan tænkes at være søgt hen. Om de kender nogen, de kan have opsøgt.«

Politiet mistænker ikke, at de to piger har været udsat for noget kriminelt.

»Vi betragter det som en frivillig handling, men deres unge alder gør, at vi gerne vil bringe dem hjem igen hurtigst muligt,« siger Martin Bjerregaard.

Den tiårige Tenna beskrives som værende 145 centimeter høj og med mellemblondt hår.

Hun er spinkel af bygning.

Den 14-årige Malia beskrives som 155 centimeter høj og med mørkt hår. Hun er kraftig af bygning.

Pigernes forældre er underrettet, fortæller Martin Bjerregaard.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer alle, der har bemærket to meget unge piger køre med toget natten til onsdag, kontakte politiet på telefon 114.

B.T. følger sagen.