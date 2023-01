Lyt til artiklen

Københavns Politi er mandag aften rykket ud til et knivstikkeri.

Knivstikkeriet er sket ved Åboulevard og H.C. Ørstedsvej.

»Der konstateres, at to personer er stukket med kniv, da vi ankommer til stedet,« siger Martin Kajberg, vagtchef hos Københavns Politi.

Den ene af de forurettede er kørt til traumecentret. Begge tilstand er ukendte.

Politiet har ikke en gerningsmand endnu, men de vil være til stede et godt stykke endnu.

B.T.s medarbejder på stedet fortæller, at der i øjeblikket er to politimotorcykler og ti politibiler ved gerningsstedet, men at der tidligere har været mange flere.

Politiet fik anmeldelsen klokken 21:35.

B.T. følger sagen.